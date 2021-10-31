Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на этапе Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда. На соревнованиях в Ванкувере спортсменка набрала 265,08 (84,19 + 180,89) балла.

Мировые рекорды юная спортсменка установила в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Примечательно, что пятнадцатилетняя фигуристка побила свои же рекорды, установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Россиянки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при второе и третье места соответственно.