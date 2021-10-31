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Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

Пятнадцатилетняя фигуристка превзошла свои же достижения от 10 октября с турнира серии "Челленджер" в Эспоо.

31 октября, 04:25
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на этапе Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда. На соревнованиях в Ванкувере спортсменка набрала 265,08 (84,19 + 180,89) балла.

Мировые рекорды юная спортсменка установила в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Примечательно, что пятнадцатилетняя фигуристка побила свои же рекорды, установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Россиянки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при второе и третье места соответственно.

Совершенство: 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде

Совершенство: 15-летняя Валиева становится звездой мирового фигурного катания и собирается победить всех на Олимпиаде

А накануне Лайф рассказывал, что российские фигуристки взяли первые три места в короткой программе на втором этапе Гран-при. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная тогда тоже не оставили конкуренткам шансов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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