WP: Запад обеспокоило перемещение российских сил у границы с Украиной
Издание напоминает, что подобная ситуация наблюдалась в апреле этого года, но затем кризис разрешился.
Фото © Минобороны РФ
В США и ряде европейских стран обеспокоены в связи с тем, что якобы наблюдают перемещение российских войск у границы с Украиной. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединённых Штатах и Европе, полагающих, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". При этом не уточняется, о каких европейских странах идёт речь.
Как отмечается, официальные лица в США и Европе начали замечать некие перемещения военных сил России в последние недели — после того как в середине сентября были завершены совместные с Белоруссией масштабные учения "Запад-2021".
Лайф напоминает, что подобные же заявления Запада звучали в апреле. Тогда глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. В НАТО оценивали вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину, как низкую или среднюю. В Москве же на это отвечали, что перемещение Россией войск на своей территории — внутреннее дело государства.
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