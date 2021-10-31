WP: Запад обеспокоило перемещение российских сил у границы с Украиной

В США и ряде европейских стран обеспокоены в связи с тем, что якобы наблюдают перемещение российских войск у границы с Украиной. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединённых Штатах и Европе, полагающих, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". При этом не уточняется, о каких европейских странах идёт речь.

Как отмечается, официальные лица в США и Европе начали замечать некие перемещения военных сил России в последние недели — после того как в середине сентября были завершены совместные с Белоруссией масштабные учения "Запад-2021".