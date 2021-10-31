Ремонтопригодность MacBook Pro 2021 оценили на четвёрку из 10 баллов

Команда iFixit выпустила ролик с разбором нового Apple MacBook Pro 2021. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Эксперты отмечают, что во многом новинка от Apple повторяет своих предшественников. Вместе с тем у MacBook Pro 2021 больше кулеры, стало легче снимать батарею. В целом разборка оказалась нелёгкой, но возможной.

По-прежнему заменить SSD-накопитель и процессор не получится: они встроены в материнскую плату. В результате новый MacBook Pro получил четыре из десяти баллов по ремонтопригодности, шагнув вперёд в сравнении со своими предшественниками.