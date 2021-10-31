Автобус на Урале проехал по пятилетней девочке, катавшейся на ледянке. Видео © E1.ru

В посёлке Черёмухово Свердловской области рейсовый автобус проехал по пятилетней девочке, которая съехала с горы на ледянке прямо под колёса. Девочку госпитализировали с переломом обеих ног.

"Водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 при движении по улице Ленина со стороны дома № 34 в сторону улицы Вокзальной допустил наезд на ребёнка, скатившегося на ледянке на проезжую часть. Ребёнок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства", — сообщили E1.ru в ГИБДД по Свердловской области.

Малышка каталась с горки у дороги с двумя старшими братьями — восьми и шести лет. Они первыми прибежали к ней на помощь, затем вышел водитель ПАЗа. Мать пострадавшего ребёнка, по словам полицейских, не смогла объяснить, почему дети катались в таком опасном месте. Автобусом управлял 57-летний мужчина, имеющий стаж управления 16 лет, за нарушение ПДД ранее он не привлекался, на момент аварии был трезв. Как рассказывает сам шофёр, когда уже почти проехал мимо играющих детей, почувствовал, как заднее колесо на что-то наехало.

Информация о произошедшем будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к ответственности. В детском саду, куда ходит девочка, проведут беседу.