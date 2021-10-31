Из-за пьяной автомобилистки на Сахалине произошла массовая авария

Массовая авария в районе Первой Пади, что на юге Сахалина, произошла по вине пьяной автомобилистки. Столкнулось пять автомобилей, ограничив проезд по трассе. Началось всё с того, что женщина-водитель въехала в одну машину, после чего её авто откинуло на другую.

Как сообщает Astv.ru со ссылкой на УГИБДД России по Сахалинской области, в ночь на воскресенье, 31 октября, на 35-м километре корсаковской трассы водитель Toyota Crown не справилась с управлением и врезалась в Toyota Corolla. От удара первый автомобиль отбросило на встречную полосу, там он врезался в Toyota Vista Ardeo. Сахалинка за рулём Crown находилась в состоянии алкогольного опьянения. В машине виновницы ДТП было два нетрезвых пассажира. Жертв и пострадавших нет.