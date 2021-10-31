Хакеры атаковали ювелирный дом и украли данные Трампа, Бекхэма и шейха Дубая
В списке клиентов Graff Diamonds наберётся ещё немало известных людей, чью анкету теперь можно купить.
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Хакеры украли личные данные мировых лидеров, звёзд Голливуда и миллиардеров из базы данных ювелирного дома Graff Diamonds. Среди потерпевших бывший президент США Дональд Трамп, футболист Дэвид Бекхэм, шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Как пишет The Mail on Sunday, хакеры относятся к группировке Conti, якобы имеющей связи с Россией. В Даркнете представлено 11 000 анкет и других конфиденциальных документов с данными клиентов Graff Diamonds. Как утверждают сами хакеры, это лишь один процент украденной информации. В общей сложности утечка коснулась 69 000 анкет. Среди клиентов ювелирного дома также есть актёры, например Алек Болдуин и Том Хэнкс.
"Мы проинформировали тех лиц, чьи личные данные были затронуты, и рекомендовали им предпринять надлежащие шаги", — заявили в Graff Diamonds.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали iPhone 13 за одну секунду. Это была первая в мире удачная попытка удалённого "вскрытия" девайсов Apple новой серии.
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