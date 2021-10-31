Хакеры атаковали ювелирный дом и украли данные Трампа, Бекхэма и шейха Дубая

Как пишет The Mail on Sunday, хакеры относятся к группировке Conti, якобы имеющей связи с Россией. В Даркнете представлено 11 000 анкет и других конфиденциальных документов с данными клиентов Graff Diamonds. Как утверждают сами хакеры, это лишь один процент украденной информации. В общей сложности утечка коснулась 69 000 анкет. Среди клиентов ювелирного дома также есть актёры, например Алек Болдуин и Том Хэнкс.