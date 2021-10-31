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В США мэр отреагировала улыбкой на стрельбу, которая прервала её выступление

В 2017 году Сент-Луис занял первое место среди 50 наименее безопасных городов Соединённых Штатов.

31 октября, 01:53

Кадр из видео © YouTube / Reuters

Звуки стрельбы не смогли прервать публичное выступление мэра в Сент-Луисе. Напротив, Тишара Джонс с улыбкой отреагировала на это и пояснила, что выросла в районе, где звуки выстрелов были обыденностью.

"Я слышу выстрелы в своём районе каждую ночь. Мой сын и я засыпаем под колыбельную стрельбы каждую ночь, потому что я первый за последние 20 лет мэр, который родился и до сих пор живёт в Северном Сент-Луисе", — прокомментировала этот инцидент Джонс в беседе с Reuters.

Агентство подчёркивает, что Сент-Луис является одним из самых опасных городов Соединённых Штатов, там высокий уровень уличной преступности.

Три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США

Три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США

А летом Лайф рассказывал, что в США жертвами перестрелок в праздничные выходные стали не менее 150 человек. По сравнению с 2020 годом рост преступности составил 40%, а число погибших с начала года приближается к девяти сотням.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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