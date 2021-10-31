НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ПФР пояснили, как получать пенсию во время отъезда

Также специалисты фонда рассказали, как быть пенсионерам, которые не успели явиться в отделение почты по каким-либо причинам.

31 октября, 01:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если пенсионер не успевает получить положенные выплаты, к примеру из-за нахождения в больнице, ему можно оформить доверенность на родственника. Речь идёт о тех, кто получает средства через отделения Почты России.

"Отдельная история — это больные люди, находящиеся на длительном стационарном лечении. Они тоже не могут получить пенсию в положенный срок. В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача", — рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Томской области.

В целом же, указано в сообщении, можно не волноваться, что деньги вернутся в казну безвозвратно. В следующем месяце можно забрать сумму и за текущий месяц, и за прошедший.

Россиянам рассказали, когда лучше начинать копить на пенсию

Россиянам рассказали, когда лучше начинать копить на пенсию

Ранее Лайф рассказывал, какие доплаты к пенсиям с 1 января сделают регионы и кто их получит.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1