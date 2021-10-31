Канье Уэст выставил свой автопарк на аукцион
В продаже появилось шесть автомобилей рэпера, и все они марки Ford.
Канье Уэст. Фото © Wikipedia
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выставил на аукцион шесть внедорожников Ford. Все они являются частью его коллекции, которая находилась на территории ранчо в Вайоминге.
Как пишет Page Six, это четыре пикапа (F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года) и два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска.
Kanye West's former fleet from his Wyoming ranch is on the auction block. https://t.co/8jrfE7dlmE— TMZ (@TMZ) October 30, 2021
Начальная стоимость каждого составляла пять долларов. Поступило уже более 50 заявок на покупку. Сейчас стоимость самого дорогого из них, Ford Expeditions 2020, составляет 46 250 долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Канье Уэст официально сменил имя и фамилию на две буквы. Артист часто удивляет своих поклонников. Недавно он поселился на стадионе, взяв в "заложники" свою команду.
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