Канье Уэст выставил свой автопарк на аукцион

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выставил на аукцион шесть внедорожников Ford. Все они являются частью его коллекции, которая находилась на территории ранчо в Вайоминге.

Как пишет Page Six, это четыре пикапа (F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года) и два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска.

Kanye West's former fleet from his Wyoming ranch is on the auction block. https://t.co/8jrfE7dlmE — TMZ (@TMZ) October 30, 2021