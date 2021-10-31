В Калифорнии на вечеринке в честь Хеллоуина застрелили двух человек

В американском штате Калифорния во время вечеринки в честь Хеллоуина, где присутствовали сотни человек, была открыта стрельба. По меньшей мере два человека погибли. Ещё пятеро с огнестрельными ранениями доставлены в больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа округа Сакраменто сообщает, что, по словам очевидцев, на мероприятии присутствовало порядка 350–400 человек. Между выстрелами, по их словам, были жуткие паузы. Две женщины, которые находились внутри здания, когда произошла стрельба, рассказали, что одна из жертв была застрелена в коридоре, другая — под навесом. Многие не сразу осознали, что происходит. Потом прятались под столами в панике. Полиция проводит расследование.