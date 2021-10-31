Пушков заявил о "полном провале" НАТО из-за потери контактов с Россией

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего главкома НАТО генерала Джеймса Ставридиса. Тот ранее назвал едким высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего Запад "остерегаться медведя".

"Экс-главком НАТО — адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис — счёл едкой фразу Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если "возникнут какие-либо экстренные дела". Едкая не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довёл до того, что утратил все контакты с Россией. Это полный провал руководства НАТО", — написал Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Он отметил, что теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг лишь "приветствует" визит в Россию президента Финляндии, но сам не имеет возможности проводить такие переговоры. А отсутствие диалога — прямой ущерб для безопасности стран – членов НАТО, полагает Пушков.

По его мнению, Ставридис думает иначе, но даже тот понимает, что нельзя ставить Россию в один ряд с Югославией, которую можно было бомбить без последствий.

"И если кому-то в альянсе мерещится ливийский или югославский сценарий с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов, то, когда речь идёт о России, пусть расстанутся с этими сладкими снами", — заключил Пушков.