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Пушков заявил о "полном провале" НАТО из-за потери контактов с Россией

Российский сенатор призвал Запад не пребывать в "сладких снах" о том, что с РФ можно будет поступить, как с Югославией.

31 октября, 00:31
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего главкома НАТО генерала Джеймса Ставридиса. Тот ранее назвал едким высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего Запад "остерегаться медведя".

"Экс-главком НАТО — адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис — счёл едкой фразу Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если "возникнут какие-либо экстренные дела". Едкая не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довёл до того, что утратил все контакты с Россией. Это полный провал руководства НАТО", — написал Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг лишь "приветствует" визит в Россию президента Финляндии, но сам не имеет возможности проводить такие переговоры. А отсутствие диалога — прямой ущерб для безопасности стран – членов НАТО, полагает Пушков.

По его мнению, Ставридис думает иначе, но даже тот понимает, что нельзя ставить Россию в один ряд с Югославией, которую можно было бомбить без последствий.

"И если кому-то в альянсе мерещится ливийский или югославский сценарий с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов, то, когда речь идёт о России, пусть расстанутся с этими сладкими снами", — заключил Пушков.

Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношений России и НАТО просто нет. По словам дипломата, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными РФ, назвав нашу страну и Китай угрозами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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