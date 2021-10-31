Порошенко испугался "зимы русского реванша"

Сегодня Украина слабее, чем два или три года назад, а Россия берёт верх в вопросах энергетики. Такое мнение высказал бывший украинский президент Пётр Порошенко.

"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это "зимой русского реванша", — написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

Бывший украинский лидер уверен, что на протяжении всей независимости Украины Россия всегда шантажировала соседнюю страну. По его мнению, ситуация не изменилась и тогда, когда Незалежная перестала напрямую закупать у России газ.