Порошенко испугался "зимы русского реванша"
По мнению бывшего украинского президента, Россия сейчас укрепляет свои позиции на мировом энергетическом рынке.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Сегодня Украина слабее, чем два или три года назад, а Россия берёт верх в вопросах энергетики. Такое мнение высказал бывший украинский президент Пётр Порошенко.
"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это "зимой русского реванша", — написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".
Бывший украинский лидер уверен, что на протяжении всей независимости Украины Россия всегда шантажировала соседнюю страну. По его мнению, ситуация не изменилась и тогда, когда Незалежная перестала напрямую закупать у России газ.
"Важно укреплять международную солидарность в борьбе с российской агрессией против Украины и подрывной деятельностью Кремля против демократического мира", — резюмировал Пётр Порошенко.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Позже российский лидер Владимир Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Незалежной, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Киев в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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