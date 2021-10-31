Вирусолог из США напомнил противникам прививок о миллиардных вложениях в науку

Отрицание вакцинации — это проблема ещё допандемийных времён, вышедшая наружу с появлением CoViD-19, отмечает доктор наук Константин Чумаков, один из ведущих вирусологов США. Он обратился к той категории слушателей "Радио России", кто против прививок, с вопросом о целесообразности миллиардных вложений в науку, если затем люди не пользуются их плодами.

"Слушайте, и вы, и всё общество заплатили миллиарды и миллиарды для того, чтобы поддерживать учёных, для того, чтобы разрабатывать новые препараты. И вот наконец учёные принесли вам товар — и вы его не используете? Зачем нам тогда наука нужна, если вот те плоды, которые она рано или поздно приносит, мы не используем? Прививайтесь, дорогие друзья!" — сказал вирусолог Чумаков.

По мнению учёного, в ближайшие год-два от пандемии отделаться не удастся, ключ к решению проблемы только один — массовая вакцинация. Чумаков считает, что успех состоит в том, чтобы "как можно больше привиться и постепенно стараться привести наш образ жизни в какую-то норму".