Число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек

В четырёхзвёздочном отеле AMC Royal в Хургаде до 40 человек увеличилось число отравившихся российских туристов. Их состояние удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, 1 ноября.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта, отель пока закрыт на неопределённый срок по причине нарушения санитарных норм. Его клиентов разместили в гостиницах.

"В больницу обратилось 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", — сказал собеседник агентства.