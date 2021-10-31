Число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек
Отель закрыли на неопределённый срок за нарушение норм санитарной безопасности. Его клиентов разместили по больницам.
Фото © ТАСС / DPA
В четырёхзвёздочном отеле AMC Royal в Хургаде до 40 человек увеличилось число отравившихся российских туристов. Их состояние удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, 1 ноября.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта, отель пока закрыт на неопределённый срок по причине нарушения санитарных норм. Его клиентов разместили в гостиницах.
"В больницу обратилось 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что среди госпитализированных много детей. Туристам стало плохо преимущественно минувшей ночью. У некоторых высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.
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