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Число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек

Отель закрыли на неопределённый срок за нарушение норм санитарной безопасности. Его клиентов разместили по больницам.

31 октября, 01:40
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

В четырёхзвёздочном отеле AMC Royal в Хургаде до 40 человек увеличилось число отравившихся российских туристов. Их состояние удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, 1 ноября.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта, отель пока закрыт на неопределённый срок по причине нарушения санитарных норм. Его клиентов разместили в гостиницах.

"В больницу обратилось 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", — сказал собеседник агентства.

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Ранее Лайф сообщал, что среди госпитализированных много детей. Туристам стало плохо преимущественно минувшей ночью. У некоторых высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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