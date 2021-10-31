Тыква-монстр тяжелее автомобиля побила мировой рекорд по весу
Вырастивший это чудо фермер рассказал, что предчувствовал победу ещё в июле. Но, когда овощ взвешивали, из-за волнения он отвернулся.
Фото © Книга рекордов Гиннесса
Итальянский фермер Стефано Кутрупи из Тосканы вырастил гигантскую тыкву-монстра весом тяжелее многих легковых автомобилей — 1226 кг (2702 фунта 13,9 унции), сообщает Книга рекордов Гиннесса. Овощу было суждено побить мировой рекорд — как самому тяжёлому из этого семейства. Между прочим, агроном ожидал такого результата ещё в июле, увидев темпы прорастания зёрен, но до последнего момента был в напряжении.
"Во время взвешивания я стоял спиной к экрану. Когда мои друзья и зрители увидели вес, они подняли меня на радостях. В тот момент я знал, что у меня получилось. Я кричал, пока не потерял голос", — рассказал Кутрупи в интервью Guinnessworldrecords.
Вырастить такое чудо — это очень трудоёмкий процесс. Нужно следить за микроклиматом, обеспечивать полив, подкормку и так далее.
"Увидев размер этой тыквы и прикоснувшись к ней, я сразу почувствовал дрожь внутри себя. Это должен был быть новый мировой рекорд!" — делится эмоциями судья Эмануэле Гарофано.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье вырастили гигантскую тыкву по имени Груня. Каши из такой "малышки" хватит на целый квартал.
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