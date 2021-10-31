Тыква-монстр тяжелее автомобиля побила мировой рекорд по весу

Итальянский фермер Стефано Кутрупи из Тосканы вырастил гигантскую тыкву-монстра весом тяжелее многих легковых автомобилей — 1226 кг (2702 фунта 13,9 унции), сообщает Книга рекордов Гиннесса. Овощу было суждено побить мировой рекорд — как самому тяжёлому из этого семейства. Между прочим, агроном ожидал такого результата ещё в июле, увидев темпы прорастания зёрен, но до последнего момента был в напряжении.

"Во время взвешивания я стоял спиной к экрану. Когда мои друзья и зрители увидели вес, они подняли меня на радостях. В тот момент я знал, что у меня получилось. Я кричал, пока не потерял голос", — рассказал Кутрупи в интервью Guinnessworldrecords.

Вырастить такое чудо — это очень трудоёмкий процесс. Нужно следить за микроклиматом, обеспечивать полив, подкормку и так далее.

"Увидев размер этой тыквы и прикоснувшись к ней, я сразу почувствовал дрожь внутри себя. Это должен был быть новый мировой рекорд!" — делится эмоциями судья Эмануэле Гарофано.