НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тыква-монстр тяжелее автомобиля побила мировой рекорд по весу

Вырастивший это чудо фермер рассказал, что предчувствовал победу ещё в июле. Но, когда овощ взвешивали, из-за волнения он отвернулся.

31 октября, 02:06
<p>Фото © <a href="https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/10/monster-pumpkin-heavier-than-a-small-car-breaks-world-record-680783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Книга рекордов Гиннесса</a></p>

Фото © Книга рекордов Гиннесса

Итальянский фермер Стефано Кутрупи из Тосканы вырастил гигантскую тыкву-монстра весом тяжелее многих легковых автомобилей — 1226 кг (2702 фунта 13,9 унции), сообщает Книга рекордов Гиннесса. Овощу было суждено побить мировой рекорд — как самому тяжёлому из этого семейства. Между прочим, агроном ожидал такого результата ещё в июле, увидев темпы прорастания зёрен, но до последнего момента был в напряжении.

"Во время взвешивания я стоял спиной к экрану. Когда мои друзья и зрители увидели вес, они подняли меня на радостях. В тот момент я знал, что у меня получилось. Я кричал, пока не потерял голос", — рассказал Кутрупи в интервью Guinnessworldrecords.

Вырастить такое чудо — это очень трудоёмкий процесс. Нужно следить за микроклиматом, обеспечивать полив, подкормку и так далее.

"Увидев размер этой тыквы и прикоснувшись к ней, я сразу почувствовал дрожь внутри себя. Это должен был быть новый мировой рекорд!" — делится эмоциями судья Эмануэле Гарофано.

В Москве разрезали самую большую тыкву в России

В Москве разрезали самую большую тыкву в России

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье вырастили гигантскую тыкву по имени Груня. Каши из такой "малышки" хватит на целый квартал.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1