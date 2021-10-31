Контрастный душ и ежедневная зарядка помогут избавиться от метеозависимости. Такой совет дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температуры, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, [делать] другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания", — посоветовал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

Говоря о питании, он рекомендовал включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Медик уверен, что если соблюдать эти правила, а также избегать стрессов и переутомления, то можно избавиться от метеозависимости.