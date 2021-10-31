"Тренировать сосуды": Врач дал советы метеозависимым россиянам
Для хорошего самочувствия важен качественный сон и сбалансированное питание.
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Контрастный душ и ежедневная зарядка помогут избавиться от метеозависимости. Такой совет дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температуры, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, [делать] другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания", — посоветовал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".
Говоря о питании, он рекомендовал включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Медик уверен, что если соблюдать эти правила, а также избегать стрессов и переутомления, то можно избавиться от метеозависимости.
Как ранее рассказывал Лайф, учёные подтвердили, что чтение плохих новостей тоже ухудшает самочувствие. Если же получать такую негативную эмоциональную подпитку постоянно, это может привести к проблемам с психикой.
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