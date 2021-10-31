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"Тренировать сосуды": Врач дал советы метеозависимым россиянам

Для хорошего самочувствия важен качественный сон и сбалансированное питание.

31 октября, 02:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Контрастный душ и ежедневная зарядка помогут избавиться от метеозависимости. Такой совет дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температуры, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, [делать] другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания", — посоветовал Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

Говоря о питании, он рекомендовал включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Медик уверен, что если соблюдать эти правила, а также избегать стрессов и переутомления, то можно избавиться от метеозависимости.

Кардиолог объяснила, что делать с метеозависимостью. Помогут несколько простых анализов

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Как ранее рассказывал Лайф, учёные подтвердили, что чтение плохих новостей тоже ухудшает самочувствие. Если же получать такую негативную эмоциональную подпитку постоянно, это может привести к проблемам с психикой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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