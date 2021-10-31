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СМИ: Эрдоган собрался взять под контроль половину Чёрного моря

Как отмечает издание, у лидера Турции большие амбиции по усилению позиции страны на мировой арене.

31 октября, 03:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rterdogan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rterdogan</a></p>

Фото © Instagram / rterdogan

Турция планирует усилить своё влияние в Чёрном море. Лидер Реджеп Тайип Эрдоган таким образом хочет закрепить за страной статус морской державы, поднять престиж турецких военно-морских сил, пишут СМИ.

Как отмечает издание Yeni Safak, Турция уже построила тринадцать оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря, и теперь хочет добиться того, чтобы взять под контроль как минимум 50% черноморских вод. Согласно данным издания, в планах Анкары при помощи новых технологий следить даже за происходящим у побережья Сочи.

Газета пишет, что всё это в рамках доктрины "Голубая родина". Многие эксперты уже окрестили её как заявку Турции на пересмотр баланса ВМС в Чёрном море.

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Лайф рассказывал, что ранее Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран. В их числе были главы американской и германской дипмиссий. Однако затем он сменил гнев на милость, заявив, что те выучили урок, который преподала Анкара.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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