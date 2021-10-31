СМИ: Эрдоган собрался взять под контроль половину Чёрного моря

Турция планирует усилить своё влияние в Чёрном море. Лидер Реджеп Тайип Эрдоган таким образом хочет закрепить за страной статус морской державы, поднять престиж турецких военно-морских сил, пишут СМИ.

Как отмечает издание Yeni Safak, Турция уже построила тринадцать оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря, и теперь хочет добиться того, чтобы взять под контроль как минимум 50% черноморских вод. Согласно данным издания, в планах Анкары при помощи новых технологий следить даже за происходящим у побережья Сочи.

Газета пишет, что всё это в рамках доктрины "Голубая родина". Многие эксперты уже окрестили её как заявку Турции на пересмотр баланса ВМС в Чёрном море.