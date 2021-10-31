СМИ: Эрдоган собрался взять под контроль половину Чёрного моря
Как отмечает издание, у лидера Турции большие амбиции по усилению позиции страны на мировой арене.
Фото © Instagram / rterdogan
Турция планирует усилить своё влияние в Чёрном море. Лидер Реджеп Тайип Эрдоган таким образом хочет закрепить за страной статус морской державы, поднять престиж турецких военно-морских сил, пишут СМИ.
Как отмечает издание Yeni Safak, Турция уже построила тринадцать оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря, и теперь хочет добиться того, чтобы взять под контроль как минимум 50% черноморских вод. Согласно данным издания, в планах Анкары при помощи новых технологий следить даже за происходящим у побережья Сочи.
Газета пишет, что всё это в рамках доктрины "Голубая родина". Многие эксперты уже окрестили её как заявку Турции на пересмотр баланса ВМС в Чёрном море.
Лайф рассказывал, что ранее Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран. В их числе были главы американской и германской дипмиссий. Однако затем он сменил гнев на милость, заявив, что те выучили урок, который преподала Анкара.
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