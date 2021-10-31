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Джон Бон Джови заболел ковидом и отменил концерт

Представитель рок-музыканта сообщил, что тот вакцинирован и переносит заболевание легко.

31 октября, 03:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTSDU5kM2KM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jon Bon Jovi</a></p>

Фото © Instagram / Jon Bon Jovi

Положительный результат теста на CoViD-19 у американского музыканта Джона Бон Джови вынудил его отменить концерт, намеченный на 30 октября, прямо в день выступления. Публика уже собралась в Майами-Бич, когда представители рок-звезды объявили о том, что мероприятие не состоится.

"Джон полностью вакцинирован и чувствует себя хорошо", — сообщил Variety представитель Джона Бон Джови.

В Майами-Бич ожидался акустический концерт Джона Бон Джови, общение с фанатами и брифинг, фотосессия, а также вечеринка в костюмах на Хеллоуин. Сообщается, что это не первый случай ковида, который затронул группу музыканта, — до него диагноз был поставлен клавишнику Дэйву Брайану. Сам Джон Бон Джови участвовал в прошлогодней кампании фонда помощи при пандемии Mask Up.

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Ранее Лайф сообщал, что Эд Ширан тоже заразился коронавирусом и отменил концерты. Поклонники артиста заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни. При этом сам исполнитель уверен, что выступать сможет прямо из дома.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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