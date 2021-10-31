Джон Бон Джови заболел ковидом и отменил концерт

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG — Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021

Положительный результат теста на CoViD-19 у американского музыканта Джона Бон Джови вынудил его отменить концерт, намеченный на 30 октября, прямо в день выступления. Публика уже собралась в Майами-Бич, когда представители рок-звезды объявили о том, что мероприятие не состоится.

"Джон полностью вакцинирован и чувствует себя хорошо", — сообщил Variety представитель Джона Бон Джови.

В Майами-Бич ожидался акустический концерт Джона Бон Джови, общение с фанатами и брифинг, фотосессия, а также вечеринка в костюмах на Хеллоуин. Сообщается, что это не первый случай ковида, который затронул группу музыканта, — до него диагноз был поставлен клавишнику Дэйву Брайану. Сам Джон Бон Джови участвовал в прошлогодней кампании фонда помощи при пандемии Mask Up.