Страховщик рассказал, как добиться снижения стоимости ОСАГО

За счёт безаварийной езды, а также большого опыта вождения можно значительно снизить стоимость полиса ОСАГО. Об этом рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга одной из российских страховых компаний Евгений Попков.

"По системе бонус-малус дисциплинированному водителю за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%", — сказал Попков в беседе с агентством "Прайм".

Уменьшить цену на страховой полис можно и за счёт водительского стажа. Если ваш опыт вождения более трёх лет, то полис вам может обойтись на 10–60% дешевле, чем малоопытному водителю.