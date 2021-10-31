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Страховщик рассказал, как добиться снижения стоимости ОСАГО

Повлиять на цену полиса водитель может даже своим поведением на дороге: чем аккуратнее он будет, тем меньше заплатит.

31 октября, 02:49
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

За счёт безаварийной езды, а также большого опыта вождения можно значительно снизить стоимость полиса ОСАГО. Об этом рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга одной из российских страховых компаний Евгений Попков.

"По системе бонус-малус дисциплинированному водителю за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%", — сказал Попков в беседе с агентством "Прайм".

Уменьшить цену на страховой полис можно и за счёт водительского стажа. Если ваш опыт вождения более трёх лет, то полис вам может обойтись на 10–60% дешевле, чем малоопытному водителю.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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