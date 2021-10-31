Bloomberg: Слова Путина о росте цен на нефть напугали ряд стран

В США, Японии и Индии встревожились из-за возможного роста цен на нефть. Они обеспокоены тем, что прогноз президента России Владимира Путина о резком росте стоимость этого энергоресурса может сбыться.

Как пишет Bloomberg, эти страны пытаются оказывать сильное дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы увеличить объёмы добычи нефти. Особую активность в этом вопросе проявляет американский лидер Джо Байден. К нему присоединилась и Япония.

"Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам – экспортёрам нефти. Призывы начали звучать около трёх недель назад, но в последние дни усилились — после роста цены до 85 долларов за баррель", — пишут авторы материала.