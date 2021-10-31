Кому лучше не есть финики, рассказала специалист по питанию

Людям, которые страдают вздутием и метеоризмом, рекомендуется минимизировать употребление фиников, а лучше полностью исключить их из своего рациона. В этот список также попадают больные сахарным диабетом и люди с инсулинорезистентностью. Такой совет дала нутрициолог Алёна Степанова.

"У фиников высокий гликемический индекс. Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать. Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом", — отметила нутрициолог в беседе с РИА "Новости".

Степанова советует при покупке фиников обращать внимание на их внешний вид и состав. Сухофрукты не должны блестеть, в них не должно быть добавок — "дополнительной глюкозы и диоксида серы".