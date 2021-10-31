Подозреваемого в убийстве матери аргентинца удалили из зала суда за мяуканье

36-летний житель Аргентины Николас Гил Перег, подозреваемый в убийстве матери и тёти, был удалён из зала суда в городе Мендоса, сообщает Daily mail. Местные СМИ окрестили мужчину "человеком-котом" за то, что тот якобы считает себя животным из семейства кошачьих. Он беспрерывно мяукал на заседании и отказался остановиться, после чего и был выгнан.

"Мистер Гил Перег, перед входом присяжных я предупреждала вас, что, если вы хотите остаться в зале суда, вы должны делать это молча, с уважением и приличием", — сказала ему судья Лаура Гуахардо, прежде чем выгнать его.

Николас Гил Перег, выходец из Израиля, обвиняется в двойном убийстве родственников, приехавших из Израиля к нему в гости в Аргентину в 2019 году. Психиатрическая экспертиза показала, что преступник был невменяемым. После задержания мужчина просил судью разрешить ему взять в лечебницу своих котов, однако в этом ему отказали. Его адвокаты, как ожидается, обратятся в суд с просьбой признать его психически недееспособным снова. Перег произнёс "мяу" 55 раз с момента его входа в зал суда до момента его удаления.

Это не единственный подобный инцидент. В феврале 2020 года во время слушания его дела Перег не только мяукал, но и снял с себя одежду и помочился перед судьями.