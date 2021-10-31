Иммунолог назвал продукты, которые в десятки раз повышают риск образования тромбов

Петрушка, шпинат и базилик в 20 раз повышают риск образования тромбов. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус. Он пояснил, что в этих растительных продуктах очень много витамина К, который улучшает свёртываемость крови.

"Причём петрушка — абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", — заявил Продеус в эфире Первого канала.

Ведущая программы Елена Малышева подтвердила слова коллеги и добавила, что все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.