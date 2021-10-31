American Airlines за два дня отменила свыше тысячи рейсов
Проблемы возникли из-за сильного ветра, который привёл к сокращению пропускной способности международного аэропорта Далласа.
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Компания American Airlines с пятницы, 29 октября, отменила свыше тысячи воздушных рейсов. Соответствующие данные опубликованы в субботу на портале FlightAware, отслеживающем передвижение воздушных судов.
Согласно данным портала, авиакомпания в пятницу отменила 542 рейса, в субботу — 485. Кроме того, было отменено 23 запланированных на воскресенье перелёта.
Как пишет CNBC, главный операционный директор American Дэвид Сеймур указал в служебной записке в субботу, что проблемы начались из-за сильных порывов ветра в четверг в аэропорту Далласа. Это привело к сокращению пропускной способности, в результате график сбился, многие экипажи не смогли добраться до других городов для выполнения следующих рейсов. Какие убытки несёт компания, не говорится.
Ранее Лайф сообщал, что авиакомпании США, в том числе American Airlines, призвали Госдеп обеспечить право на дополнительные полёты над Россией. Перевозчики предупредили, что в ином случае им придётся летать по альтернативным маршрутам, что приведёт к штрафам за отставание от расписания и чрезмерным выбросам CO2.
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