Тренер рассказал, как обезопасить себя от травм и простуды при беге в холодное время
По словам эксперта, важно не только правильно подготовить себя к тренировке, но и ввести в свой рацион сезонные овощи и фрукты, а также высыпаться.
Фото © Pixabay
Главный тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев рассказал, как во время занятий бегом в холодный период обезопасить себя от простуды и других инфекционных заболеваний, а также травм. В беседе с RT он отметил, что начинать подобные тренировки в межсезонье не стоит новичкам или тем, у кого был большой перерыв.
По словам эксперта, адаптировать свой организм к наступлению холодов нужно с ранней осени с помощью, например, регулярных занятий на свежем воздухе, которые позволят укрепить иммунитет, а значит, "организм будет закалён, и риск подхватить инфекцию или простудиться будет гораздо ниже". Корнеев добавил, что при занятиях бегом следует максимально закрывать тело и не забывать про бафф для шеи, перчатки и тёплые носки.
"Кроссовки лучше всего выбрать с протектором, так вы будете более устойчивы в гололёд, они дадут вам прекрасное сцепление. Главное правило экипировки в холод — многослойность. Первый слой — дышащая футболка или термобельё. Второй слой — лонгслив, а третий — ветровка, толщину которой вы подбираете в зависимости от температуры. Трико или леггинсы надеваете по такому же принципу: чем теплее на улице — тем тоньше, чем ниже температура — тем плотнее штаны", — объяснил тренер.
Эксперт также отметил, что для подготовки мышц к бегу на холоде необходимо сделать лёгкую разминку, но желательно в тепле. Кроме того, после занятий также следует быстро перейти в тёплое помещение, чтобы не допустить переохлаждения организма и не спровоцировать простуду. Вместе с тем Корнеев отметил, что нужно пить витаминные комплексы, есть больше сезонных овощей и фруктов, а также исключить фастфуд.
"Сбалансированное питание, снижение уровня стресса и хороший сон помогут вам остаться здоровыми, сильными и всегда полными энтузиазма и мотивации к занятиям спортом", — заключил тренер.
Ранее Лайф рассказывал, что врач дал советы метеозависимым россиянам. Для хорошего самочувствия важен качественный сон и сбалансированное питание.
Комментариев: 0