Собянин заявил о пятикратном увеличении объёма вакцинации в Москве
Мэр столицы подчеркнул, что активно начали делать прививки пожилые москвичи, что "не может не радовать".
Фото © Агентство "Москва" / "Мобильный репортёр"
В Москве объём вакцинации увеличился в 4–5 раз по сравнению с показателями на конец августа. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия-1".
"Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в 4–5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений. Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать", — отметил Собянин.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Михаил Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию. Он отметил, что медицинские учреждения, где можно сделать прививку, работают и времени у граждан достаточно.
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