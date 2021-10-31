Собянин заявил о пятикратном увеличении объёма вакцинации в Москве

В Москве объём вакцинации увеличился в 4–5 раз по сравнению с показателями на конец августа. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия-1".

"Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в 4–5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений. Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать", — отметил Собянин.