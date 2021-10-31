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В Астраханской области ищут пятилетнюю девочку

Малышка была в гостях у родственников, после чего не вернулась домой. Дом расположен в 100 метрах от реки.

31 октября, 06:59
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/umvd_astrobl?w=wall-66751883_15708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Астраханская полиция</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Астраханская полиция

В селе Барановка Астраханской области ищут пятилетнюю девочку, которая пропала вечером 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Отделом МВД России по Красноярскому району разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Эльвина Бактагалиева, 04.08.2016 года рождения, которая 30.10.2021 года ушла из дома в селе Барановка", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место направлены наряды кинологов с разыскными собаками, в поисках также принимают участие волонтёры и местные жители. Правоохранителями проверены все домовладения, строения, производственные, земельные участки и скотные дворы. Уточняется, что ночью в розыске был задействован весь состав полиции, 30 сотрудников МЧС, 10 представителей добровольной народной дружины, 10 человек из добровольной казачьей дружины и порядка 130 добровольцев.

"Прочёсывание местности производилось с применением приборов ночного видения. В проверке водной акватории близ места происшествия задействовано шесть маломерных судов. Сегодня к поисковым мероприятиям присоединяются работники Волгоспаса", — уточнили в пресс-службе.

В СУ СК РФ по Астраханской области проводят проверку по факту исчезновения девочки. Уточняется, что ребёнок перед пропажей находился в гостях у родственников. Дом расположен в 100 метрах от реки Караульной.

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Как уточнили в поисковом отряде "Лиза алерт", на девочке было серое платье с чёрным подолом и белые кроссовки.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге не вернулись домой 14-летний подросток и его 10-летняя сестра. Их поисками занимались сутки. К счастью, ребят удалось найти живыми.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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