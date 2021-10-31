В Астраханской области ищут пятилетнюю девочку
Малышка была в гостях у родственников, после чего не вернулась домой. Дом расположен в 100 метрах от реки.
Фото © "ВКонтакте" / Астраханская полиция
В селе Барановка Астраханской области ищут пятилетнюю девочку, которая пропала вечером 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
"Отделом МВД России по Красноярскому району разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Эльвина Бактагалиева, 04.08.2016 года рождения, которая 30.10.2021 года ушла из дома в селе Барановка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место направлены наряды кинологов с разыскными собаками, в поисках также принимают участие волонтёры и местные жители. Правоохранителями проверены все домовладения, строения, производственные, земельные участки и скотные дворы. Уточняется, что ночью в розыске был задействован весь состав полиции, 30 сотрудников МЧС, 10 представителей добровольной народной дружины, 10 человек из добровольной казачьей дружины и порядка 130 добровольцев.
"Прочёсывание местности производилось с применением приборов ночного видения. В проверке водной акватории близ места происшествия задействовано шесть маломерных судов. Сегодня к поисковым мероприятиям присоединяются работники Волгоспаса", — уточнили в пресс-службе.
В СУ СК РФ по Астраханской области проводят проверку по факту исчезновения девочки. Уточняется, что ребёнок перед пропажей находился в гостях у родственников. Дом расположен в 100 метрах от реки Караульной.
Как уточнили в поисковом отряде "Лиза алерт", на девочке было серое платье с чёрным подолом и белые кроссовки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге не вернулись домой 14-летний подросток и его 10-летняя сестра. Их поисками занимались сутки. К счастью, ребят удалось найти живыми.
Комментариев: 0