В Астраханской области ищут пятилетнюю девочку

В селе Барановка Астраханской области ищут пятилетнюю девочку, которая пропала вечером 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Отделом МВД России по Красноярскому району разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Эльвина Бактагалиева, 04.08.2016 года рождения, которая 30.10.2021 года ушла из дома в селе Барановка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направлены наряды кинологов с разыскными собаками, в поисках также принимают участие волонтёры и местные жители. Правоохранителями проверены все домовладения, строения, производственные, земельные участки и скотные дворы. Уточняется, что ночью в розыске был задействован весь состав полиции, 30 сотрудников МЧС, 10 представителей добровольной народной дружины, 10 человек из добровольной казачьей дружины и порядка 130 добровольцев.

"Прочёсывание местности производилось с применением приборов ночного видения. В проверке водной акватории близ места происшествия задействовано шесть маломерных судов. Сегодня к поисковым мероприятиям присоединяются работники Волгоспаса", — уточнили в пресс-службе.

В СУ СК РФ по Астраханской области проводят проверку по факту исчезновения девочки. Уточняется, что ребёнок перед пропажей находился в гостях у родственников. Дом расположен в 100 метрах от реки Караульной.