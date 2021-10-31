Украинский политолог рассказал о "чёрной метке" Зеленскому от Запада

"Этот офшорный скандал Pandora Papers, их расследование касательно "Брокбизнесбанка" и каких-то там выводов денег ещё лет пять назад. Это всё о том, что на Западе сформировалось чёткое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. Мы же даже не задаёмся вопросами: правильно это или нет. Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже "чёрная метка" от Западного мира", — заявил Молчанов.