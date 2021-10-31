Украинский политолог рассказал о "чёрной метке" Зеленскому от Запада
Эксперт отметил, что в Европе сформировалось чёткое понимание того, что президент Незалежной больше не входит к ним в доверие.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала "Наш" рассказал о "чёрной метке" президенту Украины Владимиру Зеленскому от Запада. По его мнению, появление имени лидера Незалежной в офшорном скандале после публикации Pandora Papers можно считать сигналом из-за рубежа.
"Этот офшорный скандал Pandora Papers, их расследование касательно "Брокбизнесбанка" и каких-то там выводов денег ещё лет пять назад. Это всё о том, что на Западе сформировалось чёткое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. Мы же даже не задаёмся вопросами: правильно это или нет. Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже "чёрная метка" от Западного мира", — заявил Молчанов.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине не нашли незаконного обогащения в декларации Зеленского. Итоги проверки обнародовало Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, свыше 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечалось, что украинский лидер и его соратники, в частности, могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.
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