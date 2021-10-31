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В Кызыле во дворе жилого дома нашли убитыми двух сестёр-школьниц

Предполагаемый преступник уже задержан, ранее он привлекался по нескольким статьям УК РФ. Как стало известно Лайфу, девочки выпали из окна восьмого этажа.

31 октября, 07:32
<p>Фото ©<a href="https://tuva.sledcom.ru/news/item/1625141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК РФ по Республике Тыва</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

В одном из дворов города Кызыла около 05:00 по местному времени обнаружили тела двух сестёр девяти и 14 лет со множественными травмами. Младшая девочка скончалась на месте, старшая — позднее в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", — уточняется в релизе правоохранителей.

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Сотрудники СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц в отношении малолетних". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах, девочки выпали из окна восьмого этажа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома. По словам очевидцев, раздалось пять выстрелов, после чего они уже увидели на земле тело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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