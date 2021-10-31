В Кызыле во дворе жилого дома нашли убитыми двух сестёр-школьниц

В одном из дворов города Кызыла около 05:00 по местному времени обнаружили тела двух сестёр девяти и 14 лет со множественными травмами. Младшая девочка скончалась на месте, старшая — позднее в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", — уточняется в релизе правоохранителей.

Сотрудники СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц в отношении малолетних". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах, девочки выпали из окна восьмого этажа.