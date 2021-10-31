Как действовать при потере смартфона, рассказали специалисты по безопасности

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов и аналитик Алексей Верещагин рассказали РИА "Новости", как необходимо действовать при потере смартфона. В частности, следует заранее позаботиться о надёжной блокировке устройства и способах удалённого уничтожения данных.

"Если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным… мошенник может добраться, например, до банковского онлайн-приложения и вывести через него все деньги. Если на вашем смартфоне хранятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их или, наоборот, обнародовать и требовать выкуп. И это далеко не все возможные сценарии", — сообщил Дмитрий Галов.

При этом Верещагин заявил, что даже информация, которую многие считают бесполезной, может быть использована злоумышленниками, например история звонков, контакты, переписка, фото- и видеогалерея, а также данные банковских карт, приложений и платёжных систем. Эксперт рассказал, что можно попытаться найти телефон при помощи специальной встроенной функции поиска. Он осуществляется по географической карте устройств, связанных с аккаунтом, однако если на гаджете села батарея, то такой способ вряд ли поможет.

Галов объяснил, что с помощью функции "Найти устройство" можно удалённо заблокировать его и даже полностью стереть с телефона все данные, однако важно, чтобы она была активирована заранее. В случае если устройство обнаружить не удалось, эксперт рекомендует оперативно заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером, а также предупредить близких. Кроме того, он советует отвязать карты и сменить пароли, которые использовались в приложениях и были сохранены в мобильном браузере, а после замены установить двухфакторную аутентификацию. Помимо этого стоит попробовать заблокировать смартфон удалённо через аккаунты Google или Apple ID.

При этом эксперты считают, что лучше заранее обезопасить свои данные. Так, аналитик рекомендует настроить хотя бы минимальный вариант блокировки телефона: с помощью числового кода-пароля, графического ключа, отпечатка пальца, считывателя биометрии лица.

"Конечно, ни один из них не совершенен — числовой код или графический ключ сравнительно легко считывается с грязного сенсорного экрана по характерным отпечаткам пальцев даже детьми в обход запретов родителей. Для предотвращения этой ситуации нужно чаще протирать экран. Считыватель отпечатка иногда может срабатывать и на палец другого человека, но может и не срабатывать на ваш, но загрязнённый палец", — подчеркнул Верещагин.

Специалист из "Лаборатории Касперского" помимо блокировки телефона рекомендует настроить резервное копирование данных и установить на Android отдельный пароль для критически важных приложений. Он отметил, что на iOS функции блокировки отдельных программ, кроме банковских, нет, поэтому важную информацию лучше хранить в специализированных приложениях.

Верещагин также рассказал, что в некоторых моделях телефонов можно настроить даже автоуничтожениe данных после 10 неправильных попыток разблокировки, удалённую подачу громкого звукового сигнала и вывод на экран сообщения о владельце. Кроме того, в некоторых смартфонах при попытке самостоятельно сбросить систему до заводских настроек необходимо выйти из аккаунта оперативной системы с предъявлением пароля, заключил собеседник.