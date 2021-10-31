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Как действовать при потере смартфона, рассказали специалисты по безопасности

Эксперты отметили, что в некоторых телефонах можно настроить автоуничтожениe данных после 10 неправильных попыток разблокировки.

31 октября, 07:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов и аналитик Алексей Верещагин рассказали РИА "Новости", как необходимо действовать при потере смартфона. В частности, следует заранее позаботиться о надёжной блокировке устройства и способах удалённого уничтожения данных.

"Если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным… мошенник может добраться, например, до банковского онлайн-приложения и вывести через него все деньги. Если на вашем смартфоне хранятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их или, наоборот, обнародовать и требовать выкуп. И это далеко не все возможные сценарии", — сообщил Дмитрий Галов.

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При этом Верещагин заявил, что даже информация, которую многие считают бесполезной, может быть использована злоумышленниками, например история звонков, контакты, переписка, фото- и видеогалерея, а также данные банковских карт, приложений и платёжных систем. Эксперт рассказал, что можно попытаться найти телефон при помощи специальной встроенной функции поиска. Он осуществляется по географической карте устройств, связанных с аккаунтом, однако если на гаджете села батарея, то такой способ вряд ли поможет.

Галов объяснил, что с помощью функции "Найти устройство" можно удалённо заблокировать его и даже полностью стереть с телефона все данные, однако важно, чтобы она была активирована заранее. В случае если устройство обнаружить не удалось, эксперт рекомендует оперативно заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером, а также предупредить близких. Кроме того, он советует отвязать карты и сменить пароли, которые использовались в приложениях и были сохранены в мобильном браузере, а после замены установить двухфакторную аутентификацию. Помимо этого стоит попробовать заблокировать смартфон удалённо через аккаунты Google или Apple ID.

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При этом эксперты считают, что лучше заранее обезопасить свои данные. Так, аналитик рекомендует настроить хотя бы минимальный вариант блокировки телефона: с помощью числового кода-пароля, графического ключа, отпечатка пальца, считывателя биометрии лица.

"Конечно, ни один из них не совершенен — числовой код или графический ключ сравнительно легко считывается с грязного сенсорного экрана по характерным отпечаткам пальцев даже детьми в обход запретов родителей. Для предотвращения этой ситуации нужно чаще протирать экран. Считыватель отпечатка иногда может срабатывать и на палец другого человека, но может и не срабатывать на ваш, но загрязнённый палец", — подчеркнул Верещагин.

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Специалист из "Лаборатории Касперского" помимо блокировки телефона рекомендует настроить резервное копирование данных и установить на Android отдельный пароль для критически важных приложений. Он отметил, что на iOS функции блокировки отдельных программ, кроме банковских, нет, поэтому важную информацию лучше хранить в специализированных приложениях.

Верещагин также рассказал, что в некоторых моделях телефонов можно настроить даже автоуничтожениe данных после 10 неправильных попыток разблокировки, удалённую подачу громкого звукового сигнала и вывод на экран сообщения о владельце. Кроме того, в некоторых смартфонах при попытке самостоятельно сбросить систему до заводских настроек необходимо выйти из аккаунта оперативной системы с предъявлением пароля, заключил собеседник.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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