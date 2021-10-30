Унижение iPhone 13 Pro: четыре крутых смартфона на Android, которые могут "убить" новинку от Apple Они не так известны, но снимают не хуже, а стоят ощутимо дешевле. Зачем покупать iPhone 13 Pro, если есть они? 29 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Google, © Sony, © ASUS, © Apple

Google Pixel 6 Pro

Самая неоднозначная новинка, которая может потягаться с более дорогими устройствами Apple. С одной стороны, в устройстве неплохо исполнен блок камер — фото и видео получаются гораздо более сочными и естественными, чем на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. С другой — на фотографиях Google Pixel 6 ощутимо больше шума, что при редактировании фото может испортить всё впечатление от устройства. На iPhone 13 такой проблемы нет — да, блок камер в новом "яблочном" гаджете не самый выдающийся, но в сочетании с программной обработкой и стабилизацией даже ночные фото могут оказаться лучше, чем в Google Pixel 6 Pro.

Фото © Google

Pixel 6 Pro позиционируют как устройство премиум-класса, но на премиум оно не тянет. По признаниям большинства тестеров из США, новинка находится в одном ряду с гаджетами Samsung прошлого поколения, а дизайн Pixel 6 Pro с "монобровью" поперёк корпуса — решение, мягко говоря, на любителя. Зато с точки зрения автономности у смартфона Google никаких проблем — батарея на 5000 мАч и хорошая 30-ваттная зарядка. Для сравнения — в iPhone 13 Pro установлена батарея на 3150 мАч, в iPhone 13 Pro Max — 4400 мАч. Материалы корпуса Google Pixel 6 Pro примерно такие же, как в Samsung Galaxy S20 Ultra, поэтому назвать их "революционными", как пишет производитель, нельзя даже с большой натяжкой.

Предыдущая версия смартфона Google Pixel 5 не продавалась в России официально. На маркетплейсах его можно было купить примерно за 65–68 тыс. рублей. Цены на версию 6 Pro ожидают на отметке в 80 тыс. рублей — это на 20 тыс. рублей дешевле, чем базовый iPhone 13 Pro.

Huawei nova 9

Фото © Huawei

Новый смартфон Huawei считается устройством среднего уровня, но по ряду параметров может потягаться с флагманскими iPhone 13 Pro. На борту — OLED-экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления до 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Памяти ощутимо меньше, чем в iPhone — доступно только 128 или 256 Гбайт, при том что ещё в предыдущем поколении iPhone продавались с хранилищем на 512 Гб. Операционная версия Android 11 тоже заметно урезана и работает без сервисов Google. Неплохую автономность обеспечивает аккумулятор на 4300 мАч и быстрая зарядка с блоком на 66Вт.

Если аккумулятор и накопитель не впечатляют, то камера — совсем другое дело. Основной блок камеры состоит из четырёх модулей с основным на 50 Мп. Дополнительно установлен ультраширокоугольный модуль с датчиком на 8 Мп, модуль для макросъёмки на 2 Мп и 2 Мп — датчик для измерения глубины сцены. Фронтальная камера также не подкачала — в ней используется 32-Мп сенсор. Для сравнения — в iPhone 13 Pro используется система камер Pro 12 Мп: телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная с несколькими программными режимами обработки. Официальные цены на iPhone 13 Pro начинаются с отметки в 100 тыс. рублей, за новинку от Huawei просят значительно меньше — всего 40 тыс. рублей.

ASUS ROG Phone 5

Фото © ASUS

Один из топовых смартфонов на Android покупается в основном под мобильные игры, однако и другие особенности устройства стоит принять во внимание, если бюджет покупки нового устройства подбирается к сумме в 100 тыс. рублей. Первое, что бросается в глаза, — большой экран на 6,78 дюйма и частотой обновления в 144 Гц. Под "капотом" всё тоже прилично — процессор Qualcomm Snapdragon 888 и графический ускоритель Adreno 660, однако в базовой версии всего 256 Гб встроенной памяти — спорное решение, особенно если учитывать размер современных игр, фото и видео в хорошем разрешении.

Камера ещё лучше, чем в Huawei Nova 9 и iPhone 13, — основной блок на 64 Мп, вспомогательный — на 13 МП и ещё один на 5 Мп. Качество фронтальной камеры ниже, чем у более бюджетного Huawei, — 13 Мп против 32 Мп. Но и это лучше, чем в iPhone 13 Pro — специалисты компании DxOMark выяснили, что фронтальная камера флагмана Apple оказалась хуже, чем у старого Huawei Nova 6 5G. Основная камера поддерживает запись видео в разрешении 8К. Аккумулятор ROG Phone 5 — один из самых мощных среди конкурентов — 6000 мAч. Но проблема в том, что с высокопроизводительным устройством растягивать его на световой день тяжело, поэтому провод питания USB-C и зарядное устройство лучше держать неподалёку. Стоимость устройства в России — 89 тыс. рублей.

Sony Xperia PRO-I

Фото © Sony

Этот смартфон компания представила в конце октября, и зарубежные специалисты начали шутить, что это не телефон с камерой, а фотоаппарат со встроенным телефоном. Его камера состоит из трёх объективов разрешением 12 мегапикселей и 3D-сенсора iTOF. Известно, что смартфон поддерживает 12-битную съёмку в RAW-формате и запись видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду. Сведений о поддержке видео 8К, как у конкурентов, пока нет. Вычислительную мощность Xperia PRO-I нельзя назвать выдающейся — на борту Snapdragon 888 с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенного хранилища. Дисплей на 6,5-дюймов с частотой обновления 120 герц и технологией OLED выглядит неплохим, но на первый взгляд уступает ASUS ROG Phone 5. В американской версии устройство будет комплектоваться аккумулятором на 4500 мАч. Стоимость устройства в США составляет 1799 долларов (127 тыс. рублей).