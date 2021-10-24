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Apple, это провал: Пять причин не покупать новые беспроводные наушники AirPods

Почти сразу после презентации аналитики стали спорить о технологичности данного аксессуара. Одни считают, что ничего нового Apple не показала, другие уверены, что это не так.

23 октября, 21:40
<p>Фото © Apple</p>

Фото © Apple

AirPods купить нельзя отказаться

В рамках октябрьской презентации вместе с новыми Macbook Apple представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Демонстрация нового аксессуара ещё не успела завершиться, а эксперты по технике Apple уже выяснили, что значительная часть технических решений в новых TWS-наушниках похожа на то, что компания показывала в 2019 году, когда презентовала AirPods Pro.

Дизайн почти не поменялся — в третьем поколении AirPods чуть тоньше стала ножка, в которую встроен такой же датчик нажатия для управления воспроизведением, что и на AirPods Pro. Если снять резиновые амбушюры со старых AirPods Pro, то станет понятно, что отличий в дизайне минимум — в Apple просто "откатили" старшую и самую дорогую версию наушников чуть назад и сделали её немного доступнее для покупателей. Сомнительный с технологической точки зрения манёвр эксперты объясняют просто: придумать что-то принципиально новое в наушниках, которые с оглушительным успехом продаются по всему миру, очень тяжело. Ещё сложнее — не сделать их хуже.

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AirPods 3 — цена, автономность и беспроводная зарядка

Фото © Apple

Фото © Apple

В ходе презентации Apple пообещала пользователям лучший звук и быструю зарядку: всего пять минут на проводе хватит для часа активного использования. Без дополнительной зарядки наушники могут продержаться около шести часов в режиме прослушивания аудио и примерно четыре часа — в режиме разговора. Однако при детальном рассмотрении можно обнаружить, что технологичность новинки по сравнению с TWS-наушниками предыдущих поколений минимальна. Судите сами:

  • Время автономной работы AirPods 2 составляет пять часов, AirPods Pro (старшей и самой дорогой версии TWS-наушников Apple) — четыре с половиной часа. Новые AirPods 3 работают всего на час дольше версии второго поколения. При ежедневном использовании эта разница практически незаметна.
  • В новых AirPods 3 так и не появился режим шумоподавления, несмотря на то что модель практически полностью заимствует технологию у "старших" AirPods Pro. Возможно, от неё отказались ради снижения стоимости для клиента, ведь в AirPods второго поколения шумоподавление также отсутствовало.
  • Как и в наушниках предыдущего поколения, в AirPods 3 отсутствует режим прозрачности. Для тех, кто не знает, — это возможность слышать окружающий мир в наушниках практически так же, как без них. В таком режиме воспроизводится запись звука вокруг, сделанная встроенными микрофонами. Это очень удобно в транспорте или во время переговоров. Такая функция есть даже в относительно недорогих китайских наушниках, а также в AirPods Pro.
  • Разумеется, новые AirPods ощутимо подорожали. Если за вторую версию наушников просили примерно 12–13 тысяч рублей, то новые обойдутся минимум в 17 тысяч. Самыми дорогими в линейке остаются AirPods Pro — за них просят 25 тысяч рублей.
  • Помимо спорной технологичности есть ещё одна проблема. Новые AirPods 3 не подключаются к старым смартфонам и плеерам. Представленные 18 октября беспроводные наушники несовместимы с iPhone 6, iPad mini 3, iPod Touch 6 и более ранними моделями, а это значит, что порадовать ребёнка или родственника, которые не гонятся за технологичностью, но любят хороший звук, уже не получится.

По сути, главных достоинств у новинки всего два. Первое — теперь они поддерживают пространственное аудио (Spatial Audio) с динамическим отслеживанием движений головы и оснащаются адаптивным эквалайзером. Второе — AirPods 3 получили защиту от воды и пота. Ключевых изменений практически нет, а ситуация с "новыми" наушниками ещё хуже, чем с часами Apple Watch, которые также были обновлены по минимуму.

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AirPods 3 — это как iPhone 13

Фото © Apple

Фото © Apple

Причин купить новые AirPods становится ещё меньше, если разобраться в технологиях, представленных Apple до октябрьской презентации. Беспроводной футляр для зарядки у них уже есть, а это значит, что в новом ничего особо нового пользователи не увидят. Защиту от влаги тоже нельзя назвать принципиально новым решением — такое уже есть в AirPods Pro. По сути, Apple поступила с новыми наушниками так же, как с новым iPhone 13, — добавила в базовую модель флагманских функций предыдущего поколения и называет это инновациями, продавая аксессуары фанатам бренда на пять тысяч дороже, чем пару лет назад.

Распробовать AirPods 3 можно, даже не покупая их. Достаточно купить AirPods предыдущего поколения с беспроводным кейсом и понять, так ли они круты, как про них рассказывают. Если первое впечатление будет положительным, то можно продать их и нацелиться на последние AirPods. Через пару месяцев цены на эти наушники упадут, у "серых" дилеров их можно будет приобрести тысяч за 13–14.

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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