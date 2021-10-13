iPhone 13 — это ошибка: пять лучших телефонов с отличной камерой и хорошей батареей, которые можно купить в 2021 году Некоторые флагманские модели других брендов не так известны, как "яблочные" устройства, но хуже от этого они не становятся 13 октября, 08:55 Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Vivo X70Pro+

Фото © shutterstock

Один из лучших смартфонов, которые можно рассматривать в качестве альтернативы iPhone 13. Правильнее будет сказать, что это фотоаппарат со встроенным телефоном. В основе модуля — 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN1, дополнительный сенсор Sony IMX598 с разрешением 48 Мп, способный снимать со сверхшироким углом, 12-мегапиксельный "телевик" и перископический 8-мегапиксельный датчик с увеличением в пять раз. Все сенсоры снабжены оптическими стабилизаторами изображения (OIS), а вся оптика производится компанией ZEISS. Не подкачала и селфи-камера — ее оснастили модулем на 32-мегапикселя и отменным объективом. Батарея в новом X70Pro+ мощнее, чем в iPhone 13 — 4500 мА·ч против 4325. Другие показатели более, чем приличные — процессор Snapdragon 888 Plus, оперативная память 8 или 12 ГБ LPDDR5, внутренняя память 256 или 512Гб и поддержка быстрой беспроводной зарядки. Пока неизвестно, когда новинка появится в России, но если заказывать устройство из Китая, то его цена составит 80-86 тыс. рублей.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Фото © shutterstock

Топовый южнокорейский смартфон вышел значительно раньше iPhone 13 и может дать ему фору практически по всем параметрам. Камера просто шедевральна: основной модуль — 108 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль —12 Мп с автофокусом, и два "телевика" по 10Мп. Фронтальная камера на 40Мп также порадует любителей селфи. Два процессора на выбор — либо SM8350 Snapdragon 888 для версии, купленной в США, либо Exynos 2100 для "европейцев". Оба позволяют получить такую же, как у iPhone 13 плавность движения, высокую производительность в играх и хороший пользовательский опыт. Также под капотом — аккумулятор на 5000 мА·ч, быстрая зарядка на 25 Вт и функция обратной зарядки. Цена устройства в России за версию с памятью в 128Гб — от 90 тыс. рублей.

Xiaomi 11T и 11T pro — топ за свои деньги?

Две модели от "Ми" хвалят за быстрые процессоры Dimensity 1200 (для версии 11T) и Snapdragon 888 (для 11T pro), отличную основную камеру на 108 Мп, способную записывать видео до 8К и отменный экран. Однако ключевая "фишка" китайского суперфлагмана — комфорт использования. Для того, чтобы пользователь не мучался от нагрева во время игр или просмотра видео в высоком разрешении, 11T Pro оснастили самой современной системой охлаждения.

Под корпусом смартфона находятся сразу три элемента — термопаста, медная плёнка и графитовая плёнка. Устройство также поддерживает 120-ваттную зарядку HyperCharge, а батарею смартфона на 5 тыс. мАч с ее помощью можно будет зарядить всего за 17 минут. В России устройств еще нет, но если заказывать смартфон из КНР, то его цена может оказаться значительно ниже конкурентов — всего 70-75 тыс. рублей.

HUAWEI Mate 40 Pro

Фото © shutterstock

Один из "топов" китайского рынка, добравшийся до России. Под капотом установлен флагманский 5-нм процессор Kirin 9000 5G Soc и ультракамера Leica — основной модуль на 50 МП с широким углом, кинообъектив с модулем 20 МП с ультрашироким модулем, телеобъектив с модулем 12 МП (диафрагма f/3.4, оптическая стабилизация изображения). Единственное слабое место устройства — фронтальная камера с разрешением на 13 МП. Это ощутимо меньше, чем у конкурентов. Батарея на 4 400 мА*ч тоже не самая выдающаяся в классе, однако это все равно больше, чем у iPhone 13 Pro Max. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge на 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Цены на китайский топ в России начинаются с 90 тыс. рублей.

Honor Magic3

Фото © shutterstock

Топовый смартфон от суббренда Huawei считался "темной лошадкой", однако характеристики устройства впечатляют — процессор Qualcomm Snapdragon 888 и графика Adreno 660, 8Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 и тройная задняя камера. Основной модуль — 50 Mп c сенсором Sony IMX766, широкоугольный объектив на 13Мп и дополнительный блок на 64Мп позволят делать фото с качеством, значительно превосходящим iPhone 13. Аккумулятор стандартный, но более емкий, чем у iPhone 13 Pro Max — 4600 мАч. В России устройства появятся еще не скоро, и стоить будут недешево — за топовую конфигурацию придется заплатить почти 100 тыс. рублей.