Действующая чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Камила Валиева после выступления на Гран-при Канады заявила, что постарается на следующих турнирах показать ещё более высокий уровень. Об этом сообщает "РИА Новости".

Накануне Валиева победила на соревнованиях Skate Canada в Ванкувере, побив два мировых рекорда. В произвольной программе за прокат с тройным акселем и тремя четверными прыжками она получила 180,89 балла. В сумме судьи выставили 15-летней россиянке 265,08 балла. Она улучшила собственные достижения, установленные в начале октября на турнире Finlandia Trophy.

"Я очень счастлива кататься в Канаде, счастлива, что почти выполнила свою задачу. Были помарки, но они были небольшими. Постаралась в своей программе сделать всё задуманное, это была для меня самая главная задача. Очень счастлива таким оценкам, но по поводу них решают судьи. Я буду стараться выполнять свои задачи. Всегда есть, куда расти", — сказала Валиева.

📺 Kamila Valieva lands a huge technical score in the Women’s Free Skating and takes home the 🥇 at the ISU GP Skate Canada International 2021! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/eOz7Mejiu5 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 31, 2021