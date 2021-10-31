"Есть куда расти": Валиева оценила свой рекордный прокат на этапе Гран-при в Канаде
15-летняя спортсменка побила высшие достижения в произвольной программе, а также по сумме двух оценок.
Фото © ISU
Действующая чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Камила Валиева после выступления на Гран-при Канады заявила, что постарается на следующих турнирах показать ещё более высокий уровень. Об этом сообщает "РИА Новости".
Накануне Валиева победила на соревнованиях Skate Canada в Ванкувере, побив два мировых рекорда. В произвольной программе за прокат с тройным акселем и тремя четверными прыжками она получила 180,89 балла. В сумме судьи выставили 15-летней россиянке 265,08 балла. Она улучшила собственные достижения, установленные в начале октября на турнире Finlandia Trophy.
"Я очень счастлива кататься в Канаде, счастлива, что почти выполнила свою задачу. Были помарки, но они были небольшими. Постаралась в своей программе сделать всё задуманное, это была для меня самая главная задача. Очень счастлива таким оценкам, но по поводу них решают судьи. Я буду стараться выполнять свои задачи. Всегда есть, куда расти", — сказала Валиева.
📺 Kamila Valieva lands a huge technical score in the Women’s Free Skating and takes home the 🥇 at the ISU GP Skate Canada International 2021! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/eOz7Mejiu5— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 31, 2021
В тройку призёрок на Гран-при Канады попало ещё две российские фигуристки. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала второй, получив в сумме 232,88 балла. Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная показала третий результат (214,54).
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