Врач назвала три привычки, которые помогут пережить локдаун

Любому человеку сложно адаптироваться к изоляции, а для некоторых такой период может стать настоящим испытанием. Спокойно пережить нерабочие дни помогут три простые привычки. Об этом в беседе с Лайфом рассказала консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач-терапевт, специалист по спортивной медицине высшей врачебной категории Анна Аверина.

В первую очередь эксперт рекомендует не забывать о важности физических нагрузок. Человек должен подобрать подходящий вариант: от простой зарядки утром, занятий растяжкой до йоги, аэробики или силовых упражнений. По словам Авериной, во время таких нагрузок, даже минимальных, снимается нервное напряжение, что позволяет организму зарядиться энергией. Врач также советует найти время для прогулок или занятий бегом на улице.

"Каждый день находите повод для радости. Не только физическая активность положительно​ влияет на наш организм, но и​ ментальное здоровье. Попробуйте находить что-то особенное в каждом дне, подмечать мелочи, которые привыкли пропускать в суматохе​ обычных рабочих дней. Например, вы спокойно​ поговорили с близким человеком по телефону, что-то, наконец,​ нарисовали​ или​ прочли интересное,​ порадуйтесь за себя в конце дня и ложитесь спать с улыбкой", — добавила терапевт.

Ещё одна полезная привычка в период изоляции — саморазвитие. Аверина рекомендует найти какие-нибудь онлайн-курсы, начать изучать языки или хотя бы решать ребусы и кроссворды.

"Не давайте пройти без пользы ни одному дню, и тогда время разобщения пролетит быстрее", — заключила врач.