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СК проверит видео издевательств над бабушкой из Челябинска, страдающей деменцией

Двое местных жителей размещают записи в аккаунте в TikTok, на него подписано свыше 182 тысяч человек. Как утверждается, за провокационные ролики они получают пожертвования.

31 октября, 08:24
<p>Кадр из видео © TikTok/<a href="https://www.tiktok.com/@rukami74" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rukami74</a></p>

Кадр из видео © TikTok/rukami74

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пожилой жительницей Челябинска, размещённые в TikTok, и доложить ему. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей ежедневно устраивали прямые трансляции с пенсионеркой, страдающей деменцией. В ходе стримов они смеялись над её состоянием и унижали бабушку, за что получали от зрителей денежные переводы.

Один из роликов, размещённых на канале. Видео © TikTok/rukami74

"Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в релизе.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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