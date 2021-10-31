СК проверит видео издевательств над бабушкой из Челябинска, страдающей деменцией

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пожилой жительницей Челябинска, размещённые в TikTok, и доложить ему. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей ежедневно устраивали прямые трансляции с пенсионеркой, страдающей деменцией. В ходе стримов они смеялись над её состоянием и унижали бабушку, за что получали от зрителей денежные переводы.

Один из роликов, размещённых на канале. Видео © TikTok/rukami74

"Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в релизе.