СК проверит видео издевательств над бабушкой из Челябинска, страдающей деменцией
Двое местных жителей размещают записи в аккаунте в TikTok, на него подписано свыше 182 тысяч человек. Как утверждается, за провокационные ролики они получают пожертвования.
Кадр из видео © TikTok/rukami74
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пожилой жительницей Челябинска, размещённые в TikTok, и доложить ему. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, двое местных жителей ежедневно устраивали прямые трансляции с пенсионеркой, страдающей деменцией. В ходе стримов они смеялись над её состоянием и унижали бабушку, за что получали от зрителей денежные переводы.
Один из роликов, размещённых на канале. Видео © TikTok/rukami74
"Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в релизе.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии блогер, избивавший пенсионеров ради хайпа в TikTok, отправится в тюрьму. Молодого человека также признали виновным в краже и мошенничестве — парень взял автомобиль с договором об отсрочке платежа, но обязательства выполнять не собирался.
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