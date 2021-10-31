Тихий двор рядом с гаражами: СК опубликовал видео с места убийства сестёр-школьниц в Кызыле
Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, девочки выпали из окна восьмого этажа.
Кадр из видео © СУ СК РФ / Телеканал "360"
СК опубликовал видео с места убийства сестёр-школьниц в Кызыле. Видео © СУ СК РФ / Телеканал "360"
Пресс-служба СК РФ обнародовала видео из двора в городе Кызыле, где сегодня ночью обнаружили тела двух сестёр девяти и 14 лет со множественными травмами. На кадрах видно, что дома стоят перпендикулярно друг другу, а подъезды выходят во двор. При этом автомобилей на ближайшей стоянке не очень много, несмотря на ночное время. Ролик опубликовал телеканал "360".
Кроме того, судя по видео и карте, двор, где произошла трагедия, расположен недалеко от гаражей. На место трагедии прибыло несколько машин правоохранителей.
Напомним, подозреваемого в убийстве уже задержали. Как стало известно Лайфу, девочки выпали из окна восьмого этажа.
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