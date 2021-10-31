Пресс-служба СК РФ обнародовала видео из двора в городе Кызыле, где сегодня ночью обнаружили тела двух сестёр девяти и 14 лет со множественными травмами. На кадрах видно, что дома стоят перпендикулярно друг другу, а подъезды выходят во двор. При этом автомобилей на ближайшей стоянке не очень много, несмотря на ночное время. Ролик опубликовал телеканал "360".