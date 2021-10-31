Тарасенко набрал очки в шестом матче НХЛ подряд
На этом отрезке сезона он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.
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"Сент-Луис Блюз" на своём льду победил клуб "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственную шайбу хоккеисты "Блюз" забросили на восьмой минуте третьего периода при игре в большинстве. После передачи российского нападающего Владимира Тарасенко точным броском отметился американский защитник Тори Круг.
"WHAT A RUSH!!!!!" - Freddy KRUGer #stlblues pic.twitter.com/rJ0b2PuWZH— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 31, 2021
Тарасенко продлил результативную серию в сезоне до шести матчей. На этом отрезке он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач, набрав девять очков.
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