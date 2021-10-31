Тарасенко набрал очки в шестом матче НХЛ подряд

"Сент-Луис Блюз" на своём льду победил клуб "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу хоккеисты "Блюз" забросили на восьмой минуте третьего периода при игре в большинстве. После передачи российского нападающего Владимира Тарасенко точным броском отметился американский защитник Тори Круг.