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Тарасенко набрал очки в шестом матче НХЛ подряд

На этом отрезке сезона он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.

31 октября, 08:57
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Сент-Луис Блюз" на своём льду победил клуб "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу хоккеисты "Блюз" забросили на восьмой минуте третьего периода при игре в большинстве. После передачи российского нападающего Владимира Тарасенко точным броском отметился американский защитник Тори Круг.

Тарасенко продлил результативную серию в сезоне до шести матчей. На этом отрезке он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач, набрав девять очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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