В Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего месяц назад

В Красноярске нашли тело, предположительно, пропавшего месяц назад подростка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Заявление о пропаже юноши поступило от его матери 30 сентября. Как уточнялось, 28 сентября молодой человек поздно вечером ушёл из общежития гулять и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полиция и следователи вели поиск 17-летнего парня.

"Тело подростка найдено, для установления его личности сейчас мы и проводим экспертизу. Предположительно, это пропавший подросток", — говорится в релизе ведомства.

