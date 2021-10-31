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В Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего месяц назад

Поздно вечером 28 сентября юноша ушёл из общежития на прогулку, с которой не вернулся. Мать обратилась в полицию 30 сентября.

31 октября, 09:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Красноярске нашли тело, предположительно, пропавшего месяц назад подростка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Заявление о пропаже юноши поступило от его матери 30 сентября. Как уточнялось, 28 сентября молодой человек поздно вечером ушёл из общежития гулять и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полиция и следователи вели поиск 17-летнего парня.

"Тело подростка найдено, для установления его личности сейчас мы и проводим экспертизу. Предположительно, это пропавший подросток", — говорится в релизе ведомства.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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