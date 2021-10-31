Отель в Хургаде, где отравилось 40 российских туристов, не снял номера с продажи
В гостинице отметили, что "нет никаких проблем", работа продолжается. Закрепить за собой жильё можно уже с завтрашнего дня.
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Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где ранее отравилось 40 россиян, продолжает принимать брони на номера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гостиницу.
"На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно. <...> Мы работаем, нет никаких проблем", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщения об отравлении туристов.
Ранее сообщалось, что отель закрыли на двое суток. Как рассказывал Лайф, число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек. Среди госпитализированных много детей. У некоторых туристов отмечается высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.
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