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Отель в Хургаде, где отравилось 40 российских туристов, не снял номера с продажи

В гостинице отметили, что "нет никаких проблем", работа продолжается. Закрепить за собой жильё можно уже с завтрашнего дня.

31 октября, 09:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где ранее отравилось 40 россиян, продолжает принимать брони на номера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гостиницу.

"На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно. <...> Мы работаем, нет никаких проблем", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщения об отравлении туристов.

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Ранее сообщалось, что отель закрыли на двое суток. Как рассказывал Лайф, число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек. Среди госпитализированных много детей. У некоторых туристов отмечается высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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