В NASA попросили возвращающихся на Землю астронавтов "ходить под себя"

Следующие астронавты, которые вернутся на Землю на корабле Crew Dragon, не смогут воспользоваться привычным туалетом, их попросили найти "другие способы справлять нужду". Об этом заявил менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

"У нас есть другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые функции. "Нижнее бельё" для утилизации отходов, которое астронавты уже давно используют для облегчения, когда облачаются в скафандры для запуска, посадки или выхода в открытый космос", — приводятся его слова на сайте space.com.

Стич уточнил, что этот вариант является запасным при любом космическом полёте и "весь путь домой занимает недолгий срок".

Привычный туалет для них на корабле будет недоступен из-за предупреждения сбоя в системе, наподобие того, что произошёл в ходе полёта космической миссии Inspiration4 в сентябре, когда из-за отсоединения шланга жидкость попала в вентиляционную систему.

Сейчас на борту находятся астронавты NASA Шейн Кимбро, Меган МакАртур, представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и Тома Песке из Европейского космического агентства (ЕКА). Они стартовали на МКС в апреле и должны вернуться на Землю 4 ноября.