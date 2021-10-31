Пандемия коронавируса обвалила рынок меховых изделий в России

Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по рынку меховых изделий в России. Как сообщает РБК, с 2018 года спрос на шубы и дублёнки снизился более чем на 80%.

Аналитики отмечают, что продажи снижаются уже несколько лет подряд. К примеру, в сентябре–октябре прошлого года было продано 128 тысяч меховых изделий, а за такой же период 2021 года — почти на 10% меньше. Если сравнивать с допандемийными высокими показателями продаж 2019 и 2018 годов, падение составило почти 85% и 94% соответственно.

При этом с начала текущего года продажи шуб и дублёнок незначительно подросли по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода. Однако это всё равно на 74% меньше, чем за те же месяцы допандемийного 2019 года.

Эксперты называют несколько причин, из-за которых россияне массово отказываются от натурального меха в пользу изделий из искусственного. Среди них не только пандемия коронавируса, но и относительно тёплые зимы, недостаток средств, а также мода на экологичность. Стоит отметить, что многие люксовые бренды из этичных соображений уже несколько лет почти не производят одежду из натурального меха.