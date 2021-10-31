Пандемия коронавируса обвалила рынок меховых изделий в России
Эксперты называют несколько причин, из-за которых граждане отказываются от шуб и дублёнок. Среди них не только CoViD-19, но и относительно тёплые зимы, недостаток средств и мода на экологичность.
Фото © ТАСС / Антон Подгайко
Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по рынку меховых изделий в России. Как сообщает РБК, с 2018 года спрос на шубы и дублёнки снизился более чем на 80%.
Аналитики отмечают, что продажи снижаются уже несколько лет подряд. К примеру, в сентябре–октябре прошлого года было продано 128 тысяч меховых изделий, а за такой же период 2021 года — почти на 10% меньше. Если сравнивать с допандемийными высокими показателями продаж 2019 и 2018 годов, падение составило почти 85% и 94% соответственно.
При этом с начала текущего года продажи шуб и дублёнок незначительно подросли по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода. Однако это всё равно на 74% меньше, чем за те же месяцы допандемийного 2019 года.
Эксперты называют несколько причин, из-за которых россияне массово отказываются от натурального меха в пользу изделий из искусственного. Среди них не только пандемия коронавируса, но и относительно тёплые зимы, недостаток средств, а также мода на экологичность. Стоит отметить, что многие люксовые бренды из этичных соображений уже несколько лет почти не производят одежду из натурального меха.
Ранее Лайф сообщал, что Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха. Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий, считает израильский министр защиты окружающей среды. Стоит отметить, что местные активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха в стране с 2009 года. При этом их деятельность поддерживает около 86% населения Израиля.
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