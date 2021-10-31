Сбросивший сестёр-школьниц с балкона убийца снимал комнату в их квартире в Кызыле

Уроженец Тес-Хемского района Тувы, сбросивший с балкона в Кызыле двух сестёр девяти и 14 лет , снимал комнату в их квартире. Мама, воспитывавшая девочек одна, решила сдавать её, чтобы прокормить семью, сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что по ночам женщина работала в кафе и находилась на смене во время происшествия. У 23-летнего арендатора Очура С. возник конфликт с несовершеннолетними, которые не спали в позднее время. Тогда неадекватный мужик пришёл в ярость и скинул обеих девочек с балкона восьмого этажа. Младшая скончалась на месте, а старшая умерла позднее в больнице. В квартире в этот момент находилась ещё одна сестрёнка, её Очур не тронул — девочка спала.