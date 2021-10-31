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Сбросивший сестёр-школьниц с балкона убийца снимал комнату в их квартире в Кызыле

Пока мама девочек была на работе, у неадеквата возник с ними конфликт, тогда-то он и совершил преступление.

31 октября, 09:42
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id189349173?z=photo189349173_331248158/album189349173_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Очур С.</a></p>

Фото © VK / Очур С.

Уроженец Тес-Хемского района Тувы, сбросивший с балкона в Кызыле двух сестёр девяти и 14 лет, снимал комнату в их квартире. Мама, воспитывавшая девочек одна, решила сдавать её, чтобы прокормить семью, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что по ночам женщина работала в кафе и находилась на смене во время происшествия. У 23-летнего арендатора Очура С. возник конфликт с несовершеннолетними, которые не спали в позднее время. Тогда неадекватный мужик пришёл в ярость и скинул обеих девочек с балкона восьмого этажа. Младшая скончалась на месте, а старшая умерла позднее в больнице. В квартире в этот момент находилась ещё одна сестрёнка, её Очур не тронул — девочка спала.

Тихий двор рядом с гаражами: СК опубликовал видео с места убийства сестёр-школьниц в Кызыле

Тихий двор рядом с гаражами: СК опубликовал видео с места убийства сестёр-школьниц в Кызыле

В отношении задержанного убийцы возбуждено уголовное дело. Для него оно уже третье, его также подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и угоне машины.

Ранее Лайф рассказывал, как в Хакасии семилетняя девочка-инвалид насмерть замёрзла, пока родители спали. Малышка росла в многодетной семье, её маму ранее привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и даже штрафовали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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