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Действующий мэр Тбилиси Каладзе одержал победу на выборах

Он стал первым градоначальником грузинской столицы, которого избрали на второй срок. Его главный противник Ника Мелия набрал 44,4% голосов.

31 октября, 09:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kakhakaladzeofficial/photos/3768006983302710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kakha Kaladze</a></p>

Фото © Facebook / Kakha Kaladze

По результатам обработки 100% протоколов действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе победил во втором туре выборов градоначальника с 55,6% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

Его главный противник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 44,4% голосов. Таким образом, Каладзе становится первым мэром Тбилиси, которого избрали на второй срок.

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Отмечается, что представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" также одержали победу в четырёх крупных городах страны. По данным ЦИК, в Батуми победил Арчил Чиковани (51%), в Поти — Бека Вачарадзе (57,4%), в Рустави — Нино Лацабидзе (53,7%), в Кутаиси — Иосиф Хахалеишвили (51,6%).

Ранее Лайф рассказывал, что из-за нарушений на выборах в Грузии было возбуждено два уголовных дела. Задержано пять человек. Кроме того, полицейские выявили нарушения правил агитации, которая запрещена рядом с избирательными участками.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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