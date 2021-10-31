Действующий мэр Тбилиси Каладзе одержал победу на выборах

По результатам обработки 100% протоколов действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе победил во втором туре выборов градоначальника с 55,6% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

Его главный противник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 44,4% голосов. Таким образом, Каладзе становится первым мэром Тбилиси, которого избрали на второй срок.



Отмечается, что представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" также одержали победу в четырёх крупных городах страны. По данным ЦИК, в Батуми победил Арчил Чиковани (51%), в Поти — Бека Вачарадзе (57,4%), в Рустави — Нино Лацабидзе (53,7%), в Кутаиси — Иосиф Хахалеишвили (51,6%).