Майкл Джексон перестал быть самой зарабатывающей из мёртвых знаменитостей
В текущем году певца обогнал британский писатель Роальд Даль, известный по повестям "Ведьма", "Матильда" и "Чарли и шоколадная фабрика". Поп-король удостоился лишь третьей строчки рейтинга.
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Всемирно известный певец Майкл Джексон впервые за восемь лет перестал быть самой зарабатывающей из умерших знаменитостей. Как пишет журнал Forbes, артист занимал первую строчку рейтинга на протяжении восьми лет — с 2013 по 2020 год.
В текущем году Джексона обогнал британский писатель Роальд Даль, который известен по повестям "Ведьма", "Матильда" и "Чарли и шоколадная фабрика". Писатель скончался от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Отмечается, что увеличение посмертного капитала Даля связано с приобретением стриминговым сервисом Netflix прав на экранизацию его произведений за 684 миллиона долларов. На данный момент состояние автора оценивается в 513 миллионов долларов.
Второе место у певца Принса с доходом в 120 миллионов долларов. Артист умер в 2016-м на 58-м году жизни от передозировки наркотиков во время концертного турне. Его братья и сёстры продали почти половину наследства, включая авторские права на песни. Джексон теперь занимает лишь третью строчку списка самых богатых умерших знаменитых людей. Отмечается, что его посмертный капитал составляет 75 миллионов долларов.
В рейтинг также вошли художник Чарльз Шульц, писатель Теодор Сьюз Гейзель, певец Элвис Пресли и другие знаменитости. При этом посмертный доход каждой из вышеперечисленных знаменитостей составляет не менее 30 миллионов долларов. Замыкает рейтинг один из основателей The Beatles Джон Леннон с 12 миллионами долларов.
Ранее Лайф сообщал, что Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории. Как отмечается, это произошло после резкого роста акций производителя электромобилей. Сейчас состояние главы компаний Tesla и SpaceX оценивается в 271,3 миллиарда долларов.
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