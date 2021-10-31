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Гинцбург: Концентрацию "Спутника V" уменьшат в 5–10 раз для вакцинации детей

По словам главы центра имени Гамалеи, это будет исходная вакцина, разведённая физраствором.

31 октября, 09:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный "Спутник V", разведённый фактически физраствором", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее инфекционист Иван Коновалов в студии шоу "Дайте сказать!" объяснил необходимость вакцинации детей от ковида. Он отметил, что на сегодняшний день в России активно болеет порядка 60 тысяч несовершеннолетних.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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