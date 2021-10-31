Гинцбург: Концентрацию "Спутника V" уменьшат в 5–10 раз для вакцинации детей

Концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный "Спутник V", разведённый фактически физраствором", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".