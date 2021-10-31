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Кроссовер влетел в грузовик: В жутком ДТП под Калугой погибло четыре человека

Все они находились в Hyndai Santafe, который протаранил прицеп у обочины.

31 октября, 20:37
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На 115-м километре автодороги М3 "Украина" на территории Малоярославецкого района Калужской области внедорожник Hyndai Santafe столкнулся с большегрузом. В результате погибло четыре человека.

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира "хёндая", сообщили в Прокуратуре Калужской области.

  • В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
    В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
  • В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
    В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
  • В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
    В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
  • В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE
    В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE

В Калужской области в жутком ДТП погибло четыре человека. Фото © LIFE

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Областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Остальные обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Автобус столкнулся с фурой на трассе в Курганской области, есть пострадавшие

Автобус столкнулся с фурой на трассе в Курганской области, есть пострадавшие

А ранее Лайф рассказывал, что пьяный водитель грузовика устроил ДТП с тремя жертвами под Ростовом. Автобус, с которым столкнулась фура, направлялся из Донецкой Народной Республики в Белгород.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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