Кроссовер влетел в грузовик: В жутком ДТП под Калугой погибло четыре человека
Все они находились в Hyndai Santafe, который протаранил прицеп у обочины.
Фото © LIFE
На 115-м километре автодороги М3 "Украина" на территории Малоярославецкого района Калужской области внедорожник Hyndai Santafe столкнулся с большегрузом. В результате погибло четыре человека.
"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира "хёндая", — сообщили в Прокуратуре Калужской области.
Областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Остальные обстоятельства ДТП ещё выясняются.
А ранее Лайф рассказывал, что пьяный водитель грузовика устроил ДТП с тремя жертвами под Ростовом. Автобус, с которым столкнулась фура, направлялся из Донецкой Народной Республики в Белгород.
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