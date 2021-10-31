Лавров дал оценку своей встрече с Байденом
Российский министр и американский президент смогли пообщаться в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Италии.
Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает полезной свою встречу с президентом США Джо Байденом. По словам российского министра, на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме американский лидер подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты.
"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты", — сказал Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
Глава МИД РФ добавил, что обсудил с Байденом, как эти контакты в обозримой перспективе выстроить. Сергей Лавров сказал, что президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили об итогах встречи. Министр считает, что она будет полезной для дальнейшего выстраивания наших графиков.
Как сообщал Лайф, Лаврову удалось пообщаться с Байденом за обедом на саммите G20. А вот встретиться с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном он не смог.
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