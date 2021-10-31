Лавров дал оценку своей встрече с Байденом

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает полезной свою встречу с президентом США Джо Байденом. По словам российского министра, на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме американский лидер подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты.

"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты", — сказал Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Глава МИД РФ добавил, что обсудил с Байденом, как эти контакты в обозримой перспективе выстроить. Сергей Лавров сказал, что президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили об итогах встречи. Министр считает, что она будет полезной для дальнейшего выстраивания наших графиков.