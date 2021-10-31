Байден возложил на Россию и Китай вину за разочарование итогами саммита G20

Президент США Джо Байден считает, что причиной разочарования итогами саммита G20 в сфере климата стала позиция России и Китая. Об этом лидер Штатов заявил по итогам встречи в верхах, которая прошла в Италии.

"Разочарование связано с тем фактом, что Россия и <…> Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата", — сказал Джо Байден, подводя итоги саммита.