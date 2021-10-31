Байден возложил на Россию и Китай вину за разочарование итогами саммита G20
Также у американского президента есть претензии по этой теме к Саудовской Аравии.
Джо Байден. Фото ©ТАСС\AP
Президент США Джо Байден считает, что причиной разочарования итогами саммита G20 в сфере климата стала позиция России и Китая. Об этом лидер Штатов заявил по итогам встречи в верхах, которая прошла в Италии.
"Разочарование связано с тем фактом, что Россия и <…> Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата", — сказал Джо Байден, подводя итоги саммита.
Он считает, однако, что по теме климата на саммите был достигнут "значительный прогресс", но "ещё многое предстоит. По мнению Байдена, "потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия".
Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса. Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств. Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим надежд.
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