Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим надежд
Антониу Гутерриш остался недоволен обсуждениями климатической повестки. Однако отметил, что всё не так уж плохо.
Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" (G20). Он признался, что покидает итальянскую столицу с неоправдавшимися надеждами.
"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".
Он также выразил надежду, что на предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго всё-таки удастся решить проблемные вопросы борьбы с изменениями климата. В частности, реализовать цель недопущения повышения температуры на 1,5 градуса, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.
Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса. Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств.
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