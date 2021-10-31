Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим надежд

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" (G20). Он признался, что покидает итальянскую столицу с неоправдавшимися надеждами.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".

Он также выразил надежду, что на предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго всё-таки удастся решить проблемные вопросы борьбы с изменениями климата. В частности, реализовать цель недопущения повышения температуры на 1,5 градуса, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.