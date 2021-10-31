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Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим надежд

Антониу Гутерриш остался недоволен обсуждениями климатической повестки. Однако отметил, что всё не так уж плохо.

31 октября, 16:04
<p>Антониу Гутерриш. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" (G20). Он признался, что покидает итальянскую столицу с неоправдавшимися надеждами.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".

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Он также выразил надежду, что на предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго всё-таки удастся решить проблемные вопросы борьбы с изменениями климата. В частности, реализовать цель недопущения повышения температуры на 1,5 градуса, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.

Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса. Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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